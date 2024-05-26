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РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

РФС утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание переходных матчей между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги за право выступать в чемпионате России в сезоне-2024/2025.

29 мая (среда):

17:00 «Урал» – «Акрон»

19:15 «Пари НН» – «Арсенал»

1 июня (суббота):

15:00. «Акрон» – «Урал»

18:00. «Арсенал» – «Пари НН»

Из РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и екатеринбургский «Урал», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Акрон» и «Арсенал», которые заняли третье и четвёртое места. В результате жеребьёвки, которая прошла 22 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы РПЛ.

Напомним, напрямую из Первой лиги в РПЛ вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо». Из РПЛ напрямую вылетели «Сочи» и «Балтика».

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