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В УЕФА рассказали об особенностях судейства на Евро-2024

В УЕФА рассказали об особенностях судейства на Евро-2024
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Официальный сайт УЕФА опубликовал основные тенденции в работе рефери на матчах чемпионата Европы — 2024, озвученные управляющим директором УЕФА по судейству Роберто Розетти.

Так, общаться с главным рефери сможет исключительно капитан команды или специально назначенный полевой игрок в том случае, если капитаном является вратарь. Этому представителю команды арбитр должен будет разъяснять ключевые судейские решения, в том числе принятые с помощью системы видеопомощи ВАР.

Сообщается, что рефери получили указание строже относиться к грубым нарушениям правил, захватам в штрафной площадке, симуляциям и выпрашиваниям жёлтых карточек для соперников характерным жестом поднятой вверх руки.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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