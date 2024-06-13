Нагучев — о Германии на Евро-2024: много вопросов, но большие ожидания

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о перспективах сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Эта сборная Германии по составу напоминает мне команду 2010 года, но по ожиданиям — 2006 год. Хорошая команда, в которой есть опытные игроки, но есть и молодые. И в 2006 году турнир тоже был в Германии, и ожидания от немцев примерно такие же. Они остаются верны себе: много вопросов, но ожидания очень высокие», — заявил Нагучев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 14 июня сборная Германии сыграет со сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится в 22:00 мск. Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии. Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).