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«Зенит» согласовал с «Бешикташем» стоимость Фернандеша и Зайнутдинова

«Зенит» согласовал с «Бешикташем» стоимость Фернандеша и Зайнутдинова
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Санкт-петербургский «Зенит» согласовал стоимость футболистов «Бешикташа» Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова, сообщает Sabah Spor. По информации источника, за Фернандеша сине-бело-голубые заплатят € 17 млн + € 2 млн в виде бонусов, за Зайнутдинова — € 4,5 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. 25-летний Фернандеш в минувшем сезоне сыграл за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России и Кубка страны. Для команды Сергея Семака выигранный чемпионский титул стал шестым кряду.

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