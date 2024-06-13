Арбитр Сергей Карасёв: в этом году с УЕФА никак не связывались

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что в 2024 году не связывался с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В этом году с УЕФА никак не связывались.

Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда же было объявлено, что российские судьи тоже не будут получать назначения на международные матчи. Осенью 2023 года Сергей Карасёв участвовал в сборе судей УЕФА. В сезоне-2023/2024 российская бригада арбитров, возглавляемая Карасёвым, обслуживала несколько матчей чемпионата Саудовской Аравии.