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Арбитр Сергей Карасёв: в этом году с УЕФА никак не связывались

Арбитр Сергей Карасёв: в этом году с УЕФА никак не связывались
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Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что в 2024 году не связывался с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«В этом году с УЕФА никак не связывались.

Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда же было объявлено, что российские судьи тоже не будут получать назначения на международные матчи. Осенью 2023 года Сергей Карасёв участвовал в сборе судей УЕФА. В сезоне-2023/2024 российская бригада арбитров, возглавляемая Карасёвым, обслуживала несколько матчей чемпионата Саудовской Аравии.

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