Мор назвал футболиста, который может стать главной звездой Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор предположил, какой футболист может стать главной звездой грядущего чемпионата Европы — 2024. Эксперт выделил полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

«Беллингем может быть тем фактором, который может помочь сборной Англии выиграть чемпионат Европы. Вполне возможно, что он станет главной звездой предстоящего турнира», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.