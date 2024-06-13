Игорь Семшов — о назначении Мотты: надеюсь, «Ювентус» преобразится

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался о назначении Тьяго Мотты на должность главного тренера туринского «Ювентуса».

«Будет новая команда, новые футболисты. Потребуется время. Мне понравились некоторые тезисы Мотты, но с одним бы я поспорил. Он говорит, что вратарь — это первый нападающий. Мы видели в завершившемся сезоне чемпионата России, как вратари играли ногами. Боюсь, что если у него так будут играть вратари, то результата можно не достичь. Надеюсь, что «Ювентус» преобразится», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в среду, 12 июня, «Ювентус» объявил о назначении Тьяго Мотты. Бывший главный тренер «Болоньи» завершил профессиональную карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.