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Самедов: на чемпионате Европы удивить может любая команда

Самедов: на чемпионате Европы удивить может любая команда
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата Европы 2024 года. Он назвал в числе фаворитов национальные команды Франции и Англии.

«Конечно, планирую смотреть чемпионат Европы. Буду ждать хороший футбол. Если говорить о фаворитах, то назвал бы Францию и Англию. Но ждать сюрприза можно от кого угодно. Удивить на чемпионате Европы может любая команда», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В первом матче сборная Германии встретится с национальной командой Шотландии завтра, 14 июня. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Календарь Евро-2024
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