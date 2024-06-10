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Жеребьёвка Кубка России 2024/2025 — с кем сыграют Зенит, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Динамо, Рубин, Ростов, состав групп

C кем сыграют «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА? Жеребьёвка нового Кубка России! LIVE
Кирилл Закатченко
Жеребьёвка Кубка России — 2024/2025
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Уже предвкушаем грядущий сезон.

Сегодня, 10 июня, состоится жеребьёвка группового этапа Fonbet Кубка России сезона-2024/2025 – а именно Пути РПЛ. Торжественная церемония начнётся в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат проведёт онлайн этого важного мероприятия».

Напомним, формат турнира: Путь РПЛ – это верхняя часть сетки, состоящая из четырёх групп по четыре команды. Клубы Премьер-Лиги бьются между собой за плей-офф. Первые два места отправляются в 1/4 финала Пути РПЛ, третьи места – в ту же стадию, но в Путь регионов.

Нижняя же часть сетки – Путь регионов – проводит матчи по иной формуле: шесть отборочных раундов, и только в весенней части команды оттуда встречаются с представителями элиты.

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