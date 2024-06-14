Криштиану Роналду рассказал о готовности к Евро-2024

Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о готовности к предстоящему чемпионату Европы по футболу.

«Переживаю ли я? У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если вы это не чувствуете, то пришло время сдаться. Я вижу, что команда совершенно спокойна, я не вижу, чтобы кто-то волновался. Я чувствую, что команда счастлива, и уверен, что дела пойдут хорошо.

Думаю, что это поколение заслуживает победы на турнире такого размера, один матч за другим, и мы скоро это увидим. Мы должны мечтать, мечтать – это хорошо. Я подготовился к этому соревнованию, до первого матча осталось пять дней, и пора начинать хорошо», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый матч на Евро-2024 сборная Португалии проведёт 18 июня с национальной командой Чехии.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: