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Криштиану Роналду рассказал о готовности к Евро-2024

Криштиану Роналду рассказал о готовности к Евро-2024
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Португальский нападающий Криштиану Роналду высказался о готовности к предстоящему чемпионату Европы по футболу.

«Переживаю ли я? У меня всегда покалывает в животе, и я рад, что чувствую это. Если вы это не чувствуете, то пришло время сдаться. Я вижу, что команда совершенно спокойна, я не вижу, чтобы кто-то волновался. Я чувствую, что команда счастлива, и уверен, что дела пойдут хорошо.

Думаю, что это поколение заслуживает победы на турнире такого размера, один матч за другим, и мы скоро это увидим. Мы должны мечтать, мечтать – это хорошо. Я подготовился к этому соревнованию, до первого матча осталось пять дней, и пора начинать хорошо», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый матч на Евро-2024 сборная Португалии проведёт 18 июня с национальной командой Чехии.

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