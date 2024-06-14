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Германия — Шотландия: матч открытия Евро-2024, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, 14 июня 2024 года

Матч открытия Евро-2024! Споткнётся ли Германия на неприятном сопернике? LIVE
Никита Паглазов
Матч открытия Евро-2024! LIVE
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Хозяева чемпионата Европы по футболу против загадочной Шотландии. Следим вместе!

Всем привет! Дождались: сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. Нас ждёт церемония открытия и первый матч турнира. Сборная-хозяйка — Германия — сыграет с соперником по группе A — Шотландией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Немцы как хозяева турнира не участвовали в отборе. Зато проводили товарищеские матчи и даже сменили тренера: вместо провалившегося Ханс-Дитера Флика назначили Юлиана Нагельсмана. Предстоящий Евро должен ответить на вопрос, правильное ли это было решение.

Шотландцы же играли в квалификации и напрямую вышли в финальную часть, заняв второе место после Испании. За бортом Евро британцы, кстати, оставили Норвегию с Холандом и Эдегором. Солидно!

«Чемпионат» будет следить за открытием Евро-2024 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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