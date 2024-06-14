Матч открытия Евро-2024! Споткнётся ли Германия на неприятном сопернике? LIVE

Всем привет! Дождались: сегодня, 14 июня, стартует чемпионат Европы — 2024. Нас ждёт церемония открытия и первый матч турнира. Сборная-хозяйка — Германия — сыграет с соперником по группе A — Шотландией.

Немцы как хозяева турнира не участвовали в отборе. Зато проводили товарищеские матчи и даже сменили тренера: вместо провалившегося Ханс-Дитера Флика назначили Юлиана Нагельсмана. Предстоящий Евро должен ответить на вопрос, правильное ли это было решение.

Шотландцы же играли в квалификации и напрямую вышли в финальную часть, заняв второе место после Испании. За бортом Евро британцы, кстати, оставили Норвегию с Холандом и Эдегором. Солидно!

«Чемпионат» будет следить за открытием Евро-2024 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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