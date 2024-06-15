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Сын Лионеля Месси назвал любимый гол, забитый его отцом

Сын Лионеля Месси назвал любимый гол, забитый его отцом
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Тьяго Месси, старший сын капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказал, какой гол отца нравится ему больше всего.

«Самый красивый гол моего папы — головой в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Тьяго Marca.

Напомним, финал Лиги чемпионов — 2008/2009 завершился победой «Барселоны» со счётом 2:0. Месси забил на 70-й минуте матча.

На текущий момент 36-летний футболист принимал участие в пяти чемпионатах мира начиная с 2006 года. Всего за сборную Аргентины Месси провёл 181 матч во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 56 результативными передачами.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, 4:2 пен.). Также Лионель выиграл целую россыпь титулов в составе «Барселоны», в том числе и несколько Лиг чемпионов.

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