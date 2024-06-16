Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Тяпушкин: Ятимов готов к Премьер-Лиге России

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака», а также тренер вратарей «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин высказался о трансфере голкипера клуба Рустама Ятимова в «Ростов».

«Почему не отпустить Рустама? Он здесь уже долго, у него прекрасный возраст. Это новый вызов для него, другой уровень. Знаю, что и ему самому очень интересно. В футболе так было, есть и будет. Если парень перерастает определённый уровень и уходит в команду выше классом, это нормальный жизненный и спортивный процесс. Уровень РПЛ, конечно, выше. Мы разговаривали с ним на эту тему. И если бы я не видел, что он готов, никогда бы не сказал переходить ради перехода. Он готов к этому и внутренне, и по своим игровым качествам», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.