В «Оренбурге» сообщили, что продлили аренду Михайлова на сезон

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб продлил аренду полузащитника Ярослава Михайлова на сезон, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту».

«Да, мы продлили аренду Михайлова на один сезон. Не выкупили игрока, потому что пока нет денег», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее об этом сообщал «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Михайлов принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

Материалы по теме Спортивный директор «Оренбурга»: поддерживать на этом Евро мне некого

Звёздные «ветераны» Евро-2024: