Кафу объяснил, почему Карвахаль один из лучших защитников мира

Бывший правый защитник «Ромы» и «Милана» Кафу поделился мнением о коллеге по позиции Даниэле Карвахале, выступающем за мадридский «Реал» и сборную Испании.

«Я долгое время говорил, что он один из лучших в мире. Он крайний защитник, который идёт вперёд. Крайний защитник, который отдаёт передачи. Крайний защитник, который забивает голы, и ему это нравится», — приводит слова Кафу EFE.

Напомним, вчера, 15 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Испании и Хорватии (3:0). На 45+2-й минуте встречи Карвахаль забил третий гол испанской национальной команды.

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В минувшем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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