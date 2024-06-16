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Источник: «Зенит» может перехватить трансферную цель «Спартака»

Источник: «Зенит» может перехватить трансферную цель «Спартака»
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Петербургский «Зенит» может перехватить у «Спартака» защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, «Зенит» сейчас ведёт переговоры по переходу игрока. Трансфер Горшкова в стан красно-белых находится под угрозой срыва.

Ранее издание Metaratings сообщало о том, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков близок к переходу в московский «Спартак».

Напомним, Горшкову 25 лет. В прошедшем сезоне он провёл за «Крылья Советов» 29 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В октябре 2023 года Юрий дебютировал за сборную России в игре с Кенией (2:2). В 2024 году он отыграл 45 минут в матче с Сербией (4:0), где отметился ассистом, и провёл всю игру с Беларусью (4:0).

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