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Футболист сборной Албании Мучи оценил уровень игры Даку

Футболист сборной Албании Мучи оценил уровень игры Даку
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Полузащитник сборной Албании и турецкого «Бешикташа» Эрнест Мучи поделился мнением об уровне своего партнёра по национальной команде Мирлинда Даку. С июля 2023 года нападающий выступает за казанский «Рубин».

«Даку – отличный нападающий. Посмотрите, сколько голов он забил в Российской Премьер-Лиге. При этом он помогает команде и в обороне. Он всегда очень упорно работает, это отличный футболист для нашей сборной. Конечно, Мирлинд может уйти и играть в лучшем клубе и лучшей лиге», – приводит слова Мучи «РБ Спорт».

За «Рубин» Мирлинд Даку в сезоне-2023/2024 отыграл 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. В матче стартового тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Албании проиграла Италии со счётом 1:2, Даку остался в запасе.

Контракт форварда с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 3 млн.

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