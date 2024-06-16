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Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Константин Кучаев

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Константин Кучаев
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Кучаев переходит в футбольный клуб «Ростов». Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Ожидается, что 26-летний хавбек подпишет с южанами контракт на три года.

Напомним, действующее трудовое соглашение российского игрока с «Пари Нижний Новгород» рассчитано до 30 июня 2024 года. В клуб из Нижнего российский игрок перебрался из ЦСКА минувшей зимой.

В прошлом сезоне Кучаев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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