Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил об уходе защитника Мартыновича

«Рубин» объявил об уходе защитника Мартыновича
Комментарии

Защитник Александр Мартынович покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс‑служба казанского клуба.

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Мартын!» – говорится в сообщении клуба.

Белорусский защитник выступал за «Рубин» с июня 2022 года. Всего за казанский клуб он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Мартынович выступал за футбольный клуб «Краснодар» с 2010 года. В составе команды центральный защитник провёл 269 матчей и забил шесть мячей.

Напомним, казанский «Рубин» в минувшем сезоне чемпионата России по футболу записал на свой счёт 42 очка. Команда из Татарстана заняла восьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Пари НН» объявил об уходе Нигматуллина в «Рубин»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android