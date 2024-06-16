«Рубин» объявил об уходе защитника Мартыновича

Защитник Александр Мартынович покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс‑служба казанского клуба.

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Мартын!» – говорится в сообщении клуба.

Белорусский защитник выступал за «Рубин» с июня 2022 года. Всего за казанский клуб он провёл 48 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Мартынович выступал за футбольный клуб «Краснодар» с 2010 года. В составе команды центральный защитник провёл 269 матчей и забил шесть мячей.

Напомним, казанский «Рубин» в минувшем сезоне чемпионата России по футболу записал на свой счёт 42 очка. Команда из Татарстана заняла восьмое место в турнирной таблице.