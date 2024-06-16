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Экс-футболист ЦСКА Эджуке станет игроком «Севильи» — Фабрицио Романо

Экс-футболист ЦСКА Эджуке станет игроком «Севильи» — Фабрицио Романо
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Бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке станет игроком «Севильи«, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний нигериец уже заключил сделку с испанским клубом. Эджуке покинул «Антверпен» в качестве свободного агента и уже готов на следующей неделе завершить обсуждения об условиях контракта.

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в 2020 году и провёл за команду два полноценных сезона. В сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги нигерийский футболист провёл 25 матчей, забив пять мячей и отдав три результативных передачи. В следующем сезоне-2021/2022 нападающий сыграл в 30 матчей в РПЛ и отметился пятью голами и пятью результативными передачами.

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