«Барселона» не может заплатить «Сити» требуемую сумму за Канселу — The Sun

«Барселона» не может позволить себе заплатить «Манчестер Сити» £ 25 млн (€ 29 млн), которые английский клуб просит у испанского гранда за правого защитника Жоау Канселу, который в минувшем сезоне выступал за сине-гранатовых на правах аренды. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на текущий момент клубы обсуждают вариант ещё с одной арендой Канселу и полноценным его подписанием следующим летом.

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Напомним, в минувшем сезоне португалец принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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