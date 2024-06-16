Агент Гогуа: «Шинник» хочет, чтобы Седрик остался, но он перерос ФНЛ

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ярославского «Шинника» Седрика Гогуа, высказался о будущем футболиста.

«Уверен, что он найдёт себе место в России. Предложения есть. «Шинник» хочет, чтобы он остался. Гогуа — топ-защитник. Руководители, тренеры и болельщики этого хотят. Там, где нужен центральный защитник, будут в нём заинтересованы. По всем данным он является топовым защитником. Посмотрим, что будет. Просто не все разбираются в футболе и иногда берут не то, что выгодно, а где можно получить откат. Гогуа перерос ФНЛ, хотя в этом сезоне чемпионат будет интереснее, чем РПЛ. Минимум семь команд будут биться за выход в РПЛ», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 29-летний Седрик Гогуа провёл 11 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с «Шинником» завершится в конце июня 2024 года.