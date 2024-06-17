Экс-игрок ЦСКА Эджуке стал футболистом «Севильи»

Бывший игрок ЦСКА Чидера Эджуке официально стал футболистом испанской «Севильи», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Нигериец подписал контракт до 2027 года.

Футболист перешёл в клуб из Испании на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 Эджуке выступал за бельгийский «Антверпен».

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Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА в 2020 году и провёл за команду два полноценных сезона. В сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги нигерийский футболист провёл 25 матчей, забив пять мячей и отдав три результативных передачи. В следующем сезоне-2021/2022 нападающий сыграл 30 матчей в РПЛ и отметился пятью голами и пятью результативными передачами.