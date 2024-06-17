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Диаш — о Роналду: своим примером он показывает, что мечты сбываются

Диаш — о Роналду: своим примером он показывает, что мечты сбываются
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о капитане национальной команды, 39-летнем нападающем Криштиану Роналду в преддверии старта своей команды на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Своим примером Криштиану Роналду показывает, что мечты сбываются. Настоящее удовольствие быть с ним в одной команде. У нас в команде есть и более опытные, и более молодые футболисты. У нас у всех большой опыт игры на высшем уровне за наши клубы, и мы готовы к турниру. На Евро многое зависит от характера команды», — приводит слова Диаша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии на стартовавшем 14 июня в Германии чемпионате Европы — 2024 сыграет в одной группе с национальными командами Чехии, Турции и Грузии. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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