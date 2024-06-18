Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-начальник «Локомотива» Сухина: Кварацхелию цепями на базе не держали

Экс-начальник «Локомотива» Сухина: Кварацхелию цепями на базе не держали
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья РПЛ и экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина отреагировал на слова нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии о жизни на базе железнодорожников.

«Как Хвича мог быть брошенным и одиноким? Команда всегда славилась хорошей и тёплой семейной атмосферой. Он упоминает, что был один грузин с фамилией Кверквелия. Если Хвича не захотел жить в Москве, а решил остаться на базе… Его цепями там не держали, что он должен был там именно жить. Если захотел, значит, там понравилось. Люди, которые связаны с организацией дел команды, понимают, о чём речь. Это бред.

В другой части интервью он хвалит Сёмина. Если бы всё было так плохо, благодарности в адрес тренера мы бы не услышали. Сёмин бы позаботился, чтобы футболисту было комфортно, и он не думал о бытовых проблемах. Несмотря на это, будем болеть за Грузию», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-начальник «Локо» Сухина: волосы встали дыбом, когда прочитал интервью Кварацхелии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android