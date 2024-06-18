Экс-начальник «Локомотива» Сухина: Кварацхелию цепями на базе не держали

Бывший судья РПЛ и экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина отреагировал на слова нападающего «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии о жизни на базе железнодорожников.

«Как Хвича мог быть брошенным и одиноким? Команда всегда славилась хорошей и тёплой семейной атмосферой. Он упоминает, что был один грузин с фамилией Кверквелия. Если Хвича не захотел жить в Москве, а решил остаться на базе… Его цепями там не держали, что он должен был там именно жить. Если захотел, значит, там понравилось. Люди, которые связаны с организацией дел команды, понимают, о чём речь. Это бред.

В другой части интервью он хвалит Сёмина. Если бы всё было так плохо, благодарности в адрес тренера мы бы не услышали. Сёмин бы позаботился, чтобы футболисту было комфортно, и он не думал о бытовых проблемах. Несмотря на это, будем болеть за Грузию», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.