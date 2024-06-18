Экс-начальник «Локо» Сухина: волосы встали дыбом, когда прочитал интервью Кварацхелии

Бывший судья РПЛ и экс-начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказался о нападающем «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.

«Я не очень верю, что это слова Хвичи. Я надеюсь, что это просто приукрасил источник его слова. Не могу представить, что Хвича такое сказал. Кто сомневается, в каких он жил условиях, может доехать до Баковки. После реконструкции база стала ещё лучше! У меня надежда, что очередное европейское издание находится в бреду и хочет напомнить, как плохо в России.

Не думаю, что мальчишка из Грузии попал в ужасные условия, благодаря которым немного вырос как игрок. Он попал в команду, где были игроки уровня Чорлуки, Миранчука, Крыховяка. У меня волосы встали дыбом, когда я это прочитал», — сказал Сухина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.