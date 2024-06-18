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Бистрович и Лисакович покинули «Балтику» по окончании аренды

Бистрович и Лисакович покинули «Балтику» по окончании аренды
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«Балтика» объявила об уходе Кристияна Бистровича и Виталия Лисаковича. Футболисты покинули калининградский клуб по окончании арендных контрактов.

«Парни, мы благодарим вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба клуба.

26-летний Бистрович в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах за «Балтику», забил три гола и сделал одну результативную передачу. Лисакович стал игроком «Балтики» в январе 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 18 матчах, в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

«Балтика» завершила чемпионат России сезона-2023/2024 на 15-м месте, набрав 26 очков, и вылетела в Первую лигу.

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