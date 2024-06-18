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Известно, какой должна быть маска для Мбаппе после травмы на Евро-2024

Известно, какой должна быть маска для Мбаппе после травмы на Евро-2024
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Стало известно, какой должна быть маска для нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, получившего перелом носа в матче группового этапа Евро-2024 с национальной командой Австрии (1:0). Об этом со ссылкой на регламент турнира сообщает RMC Sport.

По данным источника, маска должна быть изготовлена из мягких тканей. При этом пресс-служба Федерации футбола Франции отметила, что, вероятнее всего, маска для Мбаппе будет изготовлена на заказ.

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Напомним, в конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции, однако участие в ближайших играх остаётся под вопросом.

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