Известно, какой должна быть маска для Мбаппе после травмы на Евро-2024

Стало известно, какой должна быть маска для нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, получившего перелом носа в матче группового этапа Евро-2024 с национальной командой Австрии (1:0). Об этом со ссылкой на регламент турнира сообщает RMC Sport.

По данным источника, маска должна быть изготовлена из мягких тканей. При этом пресс-служба Федерации футбола Франции отметила, что, вероятнее всего, маска для Мбаппе будет изготовлена на заказ.

Напомним, в конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции, однако участие в ближайших играх остаётся под вопросом.