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Спортивный врач раскрыл условия, при которых Мбаппе сможет сыграть за Францию на Евро-2024

Спортивный врач раскрыл условия, при которых Мбаппе сможет сыграть за Францию на Евро-2024
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Спортивный врач Мишель Саймс рассказал, при каких условиях нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сможет сыграть за Францию на Евро-2024 после перелома носа.

«Если он сыграет снова, то будет в маске, но это не такая уж большая проблема. Проблема прежде всего в дыхании, потому что внутри носа будет отёк. Евро заканчивается через три недели, и отёк может исчезнуть примерно через 10–15 дней. Дальше всё будет зависеть от его личного решения. Он может рискнуть сыграть с переломом, но если проблемы с дыханием будут, то показатели Килиана, конечно, снизятся», — приводит слова Саймса RMC Sport.

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Напомним, в конце матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 Франция — Австрия (1:0) Мбаппе получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции, однако участие в ближайших играх остаётся под вопросом.

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