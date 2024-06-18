Вратарь «Акрона» Волков: тяжело восприняли увольнение Калешина

Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера.

— Перед зимней паузой был уволен Евгений Калешин. Как восприняли эту новость?

— Скажу за весь коллектив — это было тяжело, как это часто и бывает при смене тренера. Этот человек дал многое «Акрону». Мы безумно благодарны Евгению Игоревичу, он сильно поспособствовал развитию клуба. Пришёл новый главный тренер и внёс свои изменения. В совокупности с ними мы и вышли в РПЛ.

— Команде объяснили причины?

— Мы взрослые люди, всё понимаем. С опытными ребятами, в том числе со мной, всё проговорилось: почему и из-за чего. Мы уважаем мнение и решения владельца клуба, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.