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Вратарь «Акрона» Волков: тяжело восприняли увольнение Калешина

Вратарь «Акрона» Волков: тяжело восприняли увольнение Калешина
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков высказался об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера.

— Перед зимней паузой был уволен Евгений Калешин. Как восприняли эту новость?
— Скажу за весь коллектив — это было тяжело, как это часто и бывает при смене тренера. Этот человек дал многое «Акрону». Мы безумно благодарны Евгению Игоревичу, он сильно поспособствовал развитию клуба. Пришёл новый главный тренер и внёс свои изменения. В совокупности с ними мы и вышли в РПЛ.

— Команде объяснили причины?
— Мы взрослые люди, всё понимаем. С опытными ребятами, в том числе со мной, всё проговорилось: почему и из-за чего. Мы уважаем мнение и решения владельца клуба, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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