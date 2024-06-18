Пименов: Франции некем заменить Мбаппе, его отсутствие — потеря для команды

Бывший российский футболист Руслан Пименов прокомментировал новость о том, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит все оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы — 2024 из-за перелома носа.

«Сборной Франции некем заменить Мбаппе. Его отсутствие — потеря для команды. Главное, чтобы не было сотрясения, а нос вправляется быстро. Важно, чтобы команда смогла себе обеспечить достаточный выход из группы. Есть опасения в этом вопросе, потому что в игре с Австрией Франции было сложно», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.