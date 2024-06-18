Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024 из-за перелома носа — Le Figaro

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит все оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы — 2024 из-за перелома носа. Форвард вернётся в строй только к плей-офф и будет играть в специальной защитной маске. Об этом сообщает Le Figaro.

Напомним, в конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.

Отметим, что чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию.