Пименов: «Зенит» правильно делает, что скупает сильных русских игроков

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые поступают правильно, скупая сильных футболистов с российским паспортом.

«В чужой кошелёк не будем лезть. Но «Зенит» правильно делает, что скупает сильных русских игроков, которые будут конкурировать с бразильцами. У Глушенкова будет много игрового времени, он сильнее Альберто, который играет на его позиции. Тут уже проблема бразильца. Глушенков на сегодняшний день выглядит предпочтительнее», — сказал Руслан Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд.