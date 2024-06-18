Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: «Зенит» правильно делает, что скупает сильных русских игроков

Пименов: «Зенит» правильно делает, что скупает сильных русских игроков
Комментарии

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые поступают правильно, скупая сильных футболистов с российским паспортом.

«В чужой кошелёк не будем лезть. Но «Зенит» правильно делает, что скупает сильных русских игроков, которые будут конкурировать с бразильцами. У Глушенкова будет много игрового времени, он сильнее Альберто, который играет на его позиции. Тут уже проблема бразильца. Глушенков на сегодняшний день выглядит предпочтительнее», — сказал Руслан Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд.

Материалы по теме
«Зенит» взял самого яркого вратаря сезона, а Сафонов — в «ПСЖ»! Онлайн всех трансферов РПЛ
Live
«Зенит» взял самого яркого вратаря сезона, а Сафонов — в «ПСЖ»! Онлайн всех трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android