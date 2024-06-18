Вратарь «Акрона» Волков назвал трёх вратарей, которым симпатизирует в РПЛ

Голкипер «Акрона» Сергей Волков назвал трёх вратарей, которые ему нравятся в Российской Премьер-Лиге.

— Кто из вратарей РПЛ вас привлекает?

— В любом случае назову Игоря Акинфеева — эталон российского вратаря. Он уже долгое время играет на высочайшем уровне. Для меня он номер один. Если взять последний сезон, то отмечу Лантратова, хорошо выступает. Латышонок — молодец. К сожалению, «Балтика» вылетела, но, надеюсь, он устроится. В РПЛ вратари не просто так попадают, все достаточно высокого уровня, — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.