Килиан Мбаппе прибыл в больницу в Германии — журналист Рамос

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прибыл в больницу в Германии. Об этом сообщает журналист Андрес Рамос в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024. В конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.

Отметим, что чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию.