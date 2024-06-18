Новичок РПЛ «Акрон» вышел из отпуска

Футболисты тольяттинского «Акрона» вышли из отпуска. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Сообщается, что игроки собрались в московских «Лужниках», чтобы пройти медицинское обследование перед вылетом на учебно-тренировочные сборы.

Напомним, тольяттинский «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с екатеринбургским «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры. Тольяттинцы впервые в своей истории сыграют в высшем дивизионе страны.