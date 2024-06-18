Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Португалия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Французской федерации футбола высказался о травме Мбаппе

Президент Французской федерации футбола высказался о травме Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло высказался по поводу травмы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче с Австрией на Евро-2024.

«Новости были довольно обнадёживающими, поскольку речь не идёт об операции. Что касается его участия в оставшейся части турнира, то называть сроки пока преждевременно», — приводит слова Диалло RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024. В конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Защитник сборной Австрии извинился перед Мбаппе после столкновения с форвардом Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android