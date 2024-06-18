Президент Французской федерации футбола высказался о травме Мбаппе

Президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло высказался по поводу травмы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче с Австрией на Евро-2024.

«Новости были довольно обнадёживающими, поскольку речь не идёт об операции. Что касается его участия в оставшейся части турнира, то называть сроки пока преждевременно», — приводит слова Диалло RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе пропустит все матчи группового этапа Евро-2024. В конце матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между Францией и Австрией (1:0) Килиан получил травму в виде перелома носа. Позже сообщалось, что ему удалось избежать операции. На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники команды Дешама — национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов.