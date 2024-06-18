Защитник сборной Австрии извинился перед Мбаппе после столкновения с форвардом Франции

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо принёс извинения нападающему Франции Килиану Мбаппе, сломавшему нос в столкновении с австрийцем в матче 1-го тура чемпионата Европы — 2024. Напомним, в СМИ появились сообщения, что форвард может пропустить все оставшиеся матчи группового этапа.

«Мне жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего матча. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он сможет вернуться на поле как можно скорее», — написал Дансо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч между сборными Франции и Австрии состоялся 17 июня. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу французов. Национальные команды Австрии и Франции выступают в группе C. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Польши.