Экс-форвард «Гавра» Гурули оценил игру Далера Кузяева во Франции

Бывший футболист сборной Грузии, «Динамо» Тбилиси, «Гавра» и «Дюнкерка» Гия Гурули оценил игру Далера Кузяева во Франции.

«Далер Кузяев является очень важным игроком «Гавра». Он показывает очень хороший футбол», — сказал Гурули в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.