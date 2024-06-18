Сергей Песьяков рассказал, чего ждёт от перехода в «Крылья Советов»

Новый голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, чего ожидает от перехода в самарский клуб.

«От перехода в «Крылья» жду новых эмоций. В принципе, плюс-минус за ними и переходил. У меня было семь лет в «Спартаке», семь лет в «Ростове». Так случается, что на семи годах я перехожу (улыбается). Новый вызов, новые эмоции. Новый коллектив и команда — года на два моложе стал.

Ждать, что отыграю семь лет в Самаре, будет тяжело, конечно (смеётся). Я буду выжимать себя по максимуму», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей.