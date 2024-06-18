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Данил Круговой объявил о прибытии в расположение ЦСКА

Данил Круговой объявил о прибытии в расположение ЦСКА
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Новичок московского ПФК ЦСКА Данил Круговой объявил о своём прибытии в расположение команды. Футболист записал видео, которое опубликовала пресс-служба армейского клуба.

«Привет, армейцы! Ну что, готовы к новому сезону или спите? Я уже на месте!» — сказал Круговой в видео для телеграм-канала армейского клуба.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён из главной команды «Зенита» в «Зенит-2». В дубле сине-бело-голубых он успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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