Байдачный ответил, поддерживает ли он сборную Украины на Евро-2024

Бывший советский футболист, российский тренер Анатолий Байдачный рассказал, поддерживает ли он сборную Украины на чемпионате Европы 2024 года.

— Есть ли у вас переживание за сборную Украины как за постсоветскую республику?

— На Украине всегда был хороший футбол, давайте откровенно! Если вспоминать все моменты, я и работал там, у меня всегда было хорошее отношение к людям там. И с теми, с кем играл, с кем дружил. Я знаю, что их называть нельзя, а то им плохо будет. Моё личное отношение к Украине было очень хорошее, у меня же по линии отца все были с Винницкой области, — приводит слова Байдачного «Советский спорт».

Напомним, накануне, 17 июня, сборная Украины провела свой первый матч на Евро-2024. Украинцы уступили сборной Румынии со счётом 0:3. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. Национальные команды Румынии и Украины на Евро-2024 выступают в группе Е. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Бельгии и Словакии.