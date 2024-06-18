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Андрей Канчельскис: не секрет, что Глушенков идёт в «Зенит» из-за денег

Андрей Канчельскис: не секрет, что Глушенков идёт в «Зенит» из-за денег
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Максиме Глушенкове, который близок к переходу в «Зенит».

«Неинтересно, сколько он будет зарабатывать. Главное, чтобы играл в футбол, а это вопрос, заиграет ли в «Зените». Факт, что Глушенков идёт в «Зенит» из-за денег. Это не секрет. Время покажет, сможет ли он там заиграть и не ошибка ли этот переход. Хотелось бы, чтобы Максим играл. Но есть плюс — команда всегда будет чемпионом, может выиграть Кубок, а у «Локомотива» долго не будет таких достижений. Дай бог, чтобы не из-за денег всё же перешёл. Это не футболист, если ставит деньги на первое место, по крайней мере для меня», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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