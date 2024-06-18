Медведев прокомментировал слухи, что Глушенков заработает в «Зените» 1 млрд рублей

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что форвард «Локомотива» Максим Глушенков заработает в клубе из Санкт-Петербурга 1 млрд рублей. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что контракт с 24-летним футболистом будет рассчитан на четыре года, его оклад составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства.

— Инсайдеры сообщают, что Глушенков за четыре года в «Зените» может заработать до 1 млрд рублей. Преувеличивают?

— Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные — пустобрёхи, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.