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Сергей Песьяков: за чемпионатом Европы не слежу, даже составов не знаю

Сергей Песьяков: за чемпионатом Европы не слежу, даже составов не знаю
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что не следит за чемпионатом Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии.

«За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания — Хорватия. Даже результатов не знаю, если честно. Не назову фаворита. Я даже составов не знаю, кто в каком состоянии», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Финал турнира состоится 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021 году.

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