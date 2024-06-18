Сергей Песьяков: за чемпионатом Европы не слежу, даже составов не знаю

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, что не следит за чемпионатом Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии.

«За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания — Хорватия. Даже результатов не знаю, если честно. Не назову фаворита. Я даже составов не знаю, кто в каком состоянии», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года проходит этим летом в Германии. Турнир принимают 10 стадионов в 10 городах. Финал турнира состоится 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в финале на лондонском стадионе «Уэмбли» национальную команду Англии в 2021 году.