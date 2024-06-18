Головин: Слуцкий сказал, что в Россию вернусь только через его труп

Вице-чемпион Франции в составе «Монако» и футболист сборной России Александр Головин ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию. Полузащитник отметил, что в случае возвращения в РПЛ он бы хотел присоединиться к ЦСКА, откуда в своё время и перебрался во Францию. В то же время Головин рассказал, что известный тренер Леонид Слуцкий настаивает на европейском продолжении карьеры Александра.

«Тяжело сказать, в какой клуб я бы вернулся. Если говорить откровенно, то, конечно, хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА. А получится или нет – будет видно. Вообще мне Леонид Слуцкий сказал, что я вернусь в Россию только через его труп», – сказал Головин в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.