Галлас: последний танец Роналду будет на чемпионате мира в 2026 году

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и сборной Франции Вильям Галлас поделился мыслями о завершении карьеры 39-летнего нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«У меня есть один вопрос. Как вы думаете, сыграет ли он на следующем чемпионате мира? Думаю, да. На следующем чемпионате мира ему будет 41 год, но если посмотреть на его форму и голы, которые он забивает, то я не вижу причин, почему бы ему не нацелиться и на этот чемпионат.

Посмотрите на Пепе. Ему 41 год, и он играет на этом турнире — он станет самым возрастным игроком, когда-либо выступавшим на чемпионате Европы. Роналду будет смотреть на его рекорд и думать, что он может сделать то же самое. Этот турнир не станет последним танцем для Роналду. Его последний танец будет на чемпионате мира через два года.

Можно сказать, что это, скорее всего, его последний чемпионат Европы. У него есть тренер, который полностью за него болеет. Все знают, что физически он уже не тот игрок, что был в молодости, но это не имеет значения. Я думаю, что команда будет настроена так, чтобы компенсировать это. Все игроки будут прикрывать его, потому что они любят его в этом составе. Я ожидаю, что его стиль будет похож на то, что мы видели от Месси на последнем чемпионате мира в Катаре. Все его товарищи по команде следовали за ним, и я думаю, что с Португалией здесь будет та же история, когда Роналду поднимет трофей в Берлине», — приводит слова Галласа Prime Casino.