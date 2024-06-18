«Краснодар» объявил о подписании Фёдора Смолова

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании нападающего Фёдора Смолова. Форвард перешёл в южный клуб в статусе свободного агента и подписал с «быками» контракт сроком на один год (до 30 июня 2025 года).

Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. «Динамо» финишировало на третьем месте, а «Краснодар» завоевал серебро.