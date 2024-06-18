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Кулаков попрощался с «Уралом» спустя девять лет в клубе

Кулаков попрощался с «Уралом» спустя девять лет в клубе
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Бывший защитник «Урала» Денис Кулаков обратился к екатеринбургской команде после своего ухода спустя девять лет в клубе.

Сегодня, 18 июня, «Урал» объявил об уходе украинского защитника. Кулаков — воспитанник украинского «Шахтёра», за «Урал» футболист выступал с 2015 года. Всего за команду из Екатеринбурга Денис провёл 233 игры. Ранее в своей профессиональной карьере Кулаков выступал за «Металлист», «Днепр» и «Ворсклу». Отметим, что по итогам сезона-2023/2024 «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги.

В 2024 году екатеринбургский «Урал» вылетел из Российской Премьер-Лиги впервые за 11 лет. По итогам сезона-2023/2024 клуб занял 14-е место. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Урал» уступил по сумме двух матчей тольяттинскому «Акрону» и в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге.

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