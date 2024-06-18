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«Мы обеспокоены». У «Реала» нет возможности помочь Мбаппе с лечением перелома носа

«Мы обеспокоены». У «Реала» нет возможности помочь Мбаппе с лечением перелома носа
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В мадридском «Реале» крайне обеспокоены тем, что их новоиспечённый нападающий Килиан Мбаппе получил перелом носа в минувшем матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 Австрия — Франция (0:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Вёбер – 38'    

«Мы обеспокоены травмой Килиана, но до 1 июня он официально не является нашим игроком. Поскольку сборная Франции находится на Евро, это нормально, что она думает о своих интересах, а не об интересах «Реала». До тех пор мы связаны по рукам и ногам», — приводит слова источника из стана «сливочных» AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Как подчёркивает источник, мадридский клуб обладает технологиями создания модернизированных масок, которые футболисты надевают при переломах костей лица. Подобную маску два года назад носил центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер.

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